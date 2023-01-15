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Путин дал прогноз по инфляции в первом квартале года

Путин: по итогам I квартала инфляция может приблизиться к 5%

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Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в России по результатам первого квартала этого года может приблизиться к 5% от сегодняшних 11,9%. Так глава государства заявил в интервью в программе »Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Путин подчеркнул, что ситуация в экономике стабильная и «гораздо лучше» прогнозов, что видно по всем макроэкономическим показателям. По его словам, безработица находится на «историческом минимуме», а инфляция ниже ожидаемой и имеет тенденцию к сокращению.

«Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она приблизится от сегодняшних 11,9% к 5%, а это очень важный показатель для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей и их реальные доходы», — сказал президент.

Он также отметил, что «на подъеме» находится промышленное производство, сельское хозяйство и строительство.

Ранее глава министерства экономического развития Максим Решетников спрогнозировал, что во втором квартале 2023 года инфляция может оказаться ниже ключевого показателя в 4%.

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