Глава Минпрома ОАЭ заявил, что мир должен перейти на возобновляемые источники энергии

Министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан бен Ахмед аль-Джабер заявил, что мир должен перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году. Министр выразил такое мнение на открытии генассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в Абу-Даби, написал ТАСС.

«Необходимо ускорить темпы перехода к возобновляемым источникам энергии и удвоить их долю до 2/3 мировой энергии к 2030 году и до 100% к 2050 году», — заявил министр.

Среди причин необходимости перехода аль-Джабер назвал негативные последствия изменений климата, пандемию коронавируса и нарушение в цепочках поставок продовольствия и энергоресурсов из-за геополитических кризисов.

В то же время генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам заседания назвал возобновляемые источники энергии гарантией энергетической безопасности. По его мнению, в течение следующих 10 лет необходимо заключить всеобъемлющее международное соглашение о сотрудничестве по данному вопросу.

На этой неделе генеральный директор норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедаль выразил мнение, согласно которому спрос на нефть и газ останется высоким в течение десятилетий.