Заемщики по всему миру заплатят $8,6 трлн из-за роста ставок центробанками

Дополнительные расходы на обслуживание долга из-за роста ставок мировыми центробанками обойдутся заемщикам в $8,6 трлн. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на расчеты S&P Global.

S&P Global получило оценку дополнительных платежей в размере $8,6 трлн долларов, применив к общей сумме глобального долга, составляющей около $300 трлн, повышение ставки на три процентных пункта. Однако постоянное ужесточение денежно-кредитной политики центробанками может привести к тому, что сумма в $8,6 трлн станет заниженной.

В сообщении указали, что политика центробанков приводит к тому, что стоимость заимствований растет. Такая ситуация только провоцирует приближение возможной рецессии и ослабление мировой экономики.

При этом заявление S&P Global является одним из множества заявлений экономистов и политиков о том, что удорожание обслуживания долга может отрицательно повлиять на экономику. В свою очередь растет риск перехода группы беднейших стран к финансовому краху.

26 декабря 2022 года член Совета управляющих ЕЦБ Клаас Кнот заявил, что Европейский Центробанк (ЕЦБ) и дальше будет придерживаться курса повышения процентных ставок. Подобная денежно-кредитная политика валютного регулятора сохранится и в следующем году.

До этого агентство Bloomberg сообщило о росте рисков глобальной рецессии в связи с повышением ключевых ставок ведущих центробанков мира.