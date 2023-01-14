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«Ъ»: курс доллара получил сезонную скидку в начале января 2023 года

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Maxim Shemetov/Reuters

В первую рабочую неделю в январе 2023 года курс рубля укреплял позиции, а доллар постепенно ослабевал вследствие сезонного понижения. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные экспертов и курсы валют на бирже.

Первую полноценную рабочую неделю нового года рубль завершил уверенным укреплением позиций против ведущих мировых валют. Доллар США опустился ниже 69 руб./$, а курс евро приблизился к 74 руб./€. Этому способствует падение спроса на валюты со стороны импортеров и спекулянтов, а также запуск продаж китайской валюты в рамках бюджетного правила, отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что курс рубля усилился не только благодаря внешним, но и также внутренним факторам. В частности, на ситуацию повлиял сезонно сильный счет текущих операций и начало операций ЦБ на валютном рынке. В целом, начало года всегда было хорошим временем для укрепления рубля, так как предложения валюты от экспорта на рынке много, а спрос для импорта находится на невысоком уровне.

Аналитики посчитали, что при отсутствии каких-либо геополитических изменений в ближайшее время, курс доллара может вернуться к уровню в 65 рублей. При этом в начале февраля курс рубля может слегка ослабнуть на фоне завершения январского налогового периода и вступления в силу ряда очередных санкций.

13 января частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров заявил, что валютные интервенции, которые сегодня начал Центробанк, могут укрепить рубль до 66 рублей за доллар уже на следующей неделе.

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