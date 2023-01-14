Юрист Рымкевич посоветовала пересчитать трудовой стаж перед выходом на пенсию

Юрист Анастасия Рымкевич объяснила как повысить свой трудовой стаж для Пенсионного фонда. Об этом она рассказала в разговоре с порталом «Подмосковье сегодня».

По словам Рымкевич, перед выходом на пенсию необходимо пересчитать трудовой стаж, обратившись в Пенсионный фонд. В ведомство нужно подать заявление о корректировке сведений лицевого счета и приложить к нему документальные доказательства, подтверждающие неучтенные периоды стажа.

Юрист отметила, что лицевой счет гражданина открывается сразу после выдачи СНИЛС, поэтому некоторые данные о трудовом стаже могут быть не учтены, если человек был трудоустроен до этого или работал в течение нестрахового периода.

Ранее РБК публиковало данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата), согласно которым в различных государственных пособиях нуждаются 33% граждан России, или 42,7 млн человек.

Среди наиболее распространенных государственных пособий, в которых нуждаются россияне, оказались: пенсии, пособия по безработице, социальные пособия (выплаты беременным, ежемесячные пособия на детей), льготы и субсидии. Как уточняется в статье, от этих видов госвыплат в большей степени зависят пожилые граждане в возрасте от 60 лет.