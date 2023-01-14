Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

TankerTrackers: Иран готовит поставки дизельного топлива в Ливан через Сирию

close
100%
Vahid Salemi/AP

Иран готовит поставки около 132,8 тыс. тонн дизельного топлива в Ливан через Сирию. Об этом сообщает отслеживающий поставки нефти
портал TankerTrackers в Twitter.

«Мы уже проинформировали клиентов, что Иран в настоящее время готовит возможные поставки дизельного топлива в Ливан через Сирию. Объемы могут составить порядка 159 млн литров. Насколько нам известно, это первая поставка с 2021 года», — сказано в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян, который прибыл с визитом в Бейрут, заявил, что Иран готов помочь Ливану справиться с экономическим кризисом.

Ливан находится в состоянии продолжительного экономического и политического кризиса, связанного как с последствием гражданских войн и конфликтов вокруг страны, так и с последствиями пандемии коронавируса.

Иран предлагал безвозмездно поставить Ливану 600 тыс. тонн мазута для работы теплоэлектростанций — но ливанские власти отказались от поставки из-за опасения санкций США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть