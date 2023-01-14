TankerTrackers: Иран готовит поставки дизельного топлива в Ливан через Сирию

Иран готовит поставки около 132,8 тыс. тонн дизельного топлива в Ливан через Сирию. Об этом сообщает отслеживающий поставки нефти

портал TankerTrackers в Twitter.

«Мы уже проинформировали клиентов, что Иран в настоящее время готовит возможные поставки дизельного топлива в Ливан через Сирию. Объемы могут составить порядка 159 млн литров. Насколько нам известно, это первая поставка с 2021 года», — сказано в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян, который прибыл с визитом в Бейрут, заявил, что Иран готов помочь Ливану справиться с экономическим кризисом.

Ливан находится в состоянии продолжительного экономического и политического кризиса, связанного как с последствием гражданских войн и конфликтов вокруг страны, так и с последствиями пандемии коронавируса.

Иран предлагал безвозмездно поставить Ливану 600 тыс. тонн мазута для работы теплоэлектростанций — но ливанские власти отказались от поставки из-за опасения санкций США.