Российские авиакомпании в 2022 году сократили объем перевозок на 14%, до 95 млн пассажиров

Авиакомпании из России в 2022 году перевезли 95,1 млн пассажиров. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на данные закрытой статистики Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Источник издания, знакомый с предварительной статистикой авиаперевозок за прошлый год, сказал, что указанная цифра «очень близка к этим данным».

То есть в 2022 году пассажиропоток воздушного транспорта снизился на 16 млн человек или 14,3% относительно года до этого. Цифра также оказалась ниже планки в 5 млн человек, которую задал в марте 2022 года президент России Владимир Путин.

В пассажиро-километрах пассажирооборот отечественных перевозчиков за 2022 год составил 227,7 млрд. Это на 6,4% ниже, чем в 2021 году. При этом объем занятости кресел вырос, составив 84%, в 2021 году этот показатель составил 81,5%.

На этой неделе в пресс-службе Росавиации рассказали, что пассажиропоток российских авиакомпаний за новогодние праздники увеличился на 11,3% и превысил 2,26 млн человек.

В конце декабря вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что поток туристов из России в страны Европы сократился на 90% в 2022 году, в том числе из-за проблем с перелетами.