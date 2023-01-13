Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские авиакомпании в 2022 году сократили объем перевозок на 14%, до 95 млн пассажиров

close
100%
Аэрофлот

Авиакомпании из России в 2022 году перевезли 95,1 млн пассажиров. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на данные закрытой статистики Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Источник издания, знакомый с предварительной статистикой авиаперевозок за прошлый год, сказал, что указанная цифра «очень близка к этим данным».

То есть в 2022 году пассажиропоток воздушного транспорта снизился на 16 млн человек или 14,3% относительно года до этого. Цифра также оказалась ниже планки в 5 млн человек, которую задал в марте 2022 года президент России Владимир Путин.

В пассажиро-километрах пассажирооборот отечественных перевозчиков за 2022 год составил 227,7 млрд. Это на 6,4% ниже, чем в 2021 году. При этом объем занятости кресел вырос, составив 84%, в 2021 году этот показатель составил 81,5%.

На этой неделе в пресс-службе Росавиации рассказали, что пассажиропоток российских авиакомпаний за новогодние праздники увеличился на 11,3% и превысил 2,26 млн человек.

В конце декабря вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что поток туристов из России в страны Европы сократился на 90% в 2022 году, в том числе из-за проблем с перелетами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть