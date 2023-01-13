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Шольц сообщил, что обсудил с премьером Ирака поставки газа в ФРГ

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Emmanuele Contini/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в Берлине встречу с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, в ходе которой они обсудили вопросы, касающиеся возможных поставок газа в Германию. Об этом немецкий политик сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров, передает ТАСС.

«Мы также говорили о теме возможных поставок газа в Германию. Договорились поддерживать интенсивный контакт по этому поводу», — сказал Шольц, не приведя какой-либо дополнительной информации на этот счет.

Ранее канцлер Германии заявлял, что ФРГ планирует полностью остановить импорт российского газа в декабре.

Между тем немецкая телекомпания ZDF сообщала в декабре, что Германия и Евросоюз продолжают закупать сжиженный природный газ из РФ вопреки запретам.

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