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Евросоюз потратил в июле – октябре 2022 года рекордный за 10 лет €101 млрд на закупку газа

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европа в третьем квартале (июль — октябрь) 2022 года купила газ на рекордный за 10 лет €101 млрд. Информация об этом следует из отчета Еврокомиссии (ЕК).

В 2021 году регион приобрел топлива на сумму в €29 млрд, что больше прошлогоднего показателя в 3,5 раза. В третьем квартале 2022 года объем импорта российского газа в Европу сократился на 74% относительно аналогичного периода 2021 года.

Уточняется, что импорт через Беларусь по трубопроводу снизился на 96%, по «Северному потоку» — на 85%, через Украину — на 63%. Поставки по «Турецкому потоку», напротив, выросли на 21%.

С января по ноябрь 2022 года Евросоюз (ЕС) импортировал из США вдвое больше сжиженного природного газа (СПГ), чем за весь 2021 год. За 11 месяцев прошлого года объем закупок составил 52 млрд кубометров, против 22 млрд в 2021 году.

На этой неделе заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев спрогнозировал падение объема экспорта трубопроводного газа из России в страны ЕС по итогам 2023 года до 25 млрд кубометров и снижение почти в шесть раз относительно показателя 2021 года.

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