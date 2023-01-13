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В бундестаге призвали к отмене экономических санкций против России

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«Газета.Ru»

Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст в ходе заседания фракции Левой партии в Бундестаге, которое проходит в Лейпциге. призвал отменить экономические санкции против России. Его слова приводит ТАСС.

Он пожалел, что внутри фракции Левой партии нет единства по поводу экономических санкций против РФ.

»«Мне жаль, что у нас нет единства во мнениях касательно того, что мы должны отменить эти экономические санкции против России, потому что в конечном счете они направлены против собственного населения и собственной промышленности», — отметил Эрнст.

Он отметил, что отказ от российских углеводородов ведет к росту цен на энергоносители и инфляции.

Политик добавил, что альтернативные поставщики, такие как ОАЭ и Кувейт, не решат проблему.

Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии», член бундестага Тино Крупалла говорил, что новый терминал по приему сжиженного природного газа не решит проблему экономического кризиса в Германии.

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