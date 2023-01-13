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Путин заявил о быстром развитии Башкирии

Президент России Владимир Путин по ходу встречи с главой Башкортостана Радием Хабировым заявил, что развитие республики «идет быстрыми темпами». Об этом сообщает ТАСС.

«Республика двигается хорошим темпом в своем развитии, у вас положительные показатели по всем ключевым направлениям», — сказал Путин.

Президент отметил, что в Башкирии наблюдается рост промышленного производства и сельского хозяйства. Указал глава государства и на «одну из самых низких показателей по безработице в России».

По словам Путина, инвестиции в республике в основной капитал опережают общероссийские показатели.

«На ближайшую перспективу республика гарантирует себе хорошие темпы развития», — уверен президент.

Кроме того, российский лидер выразил Хабирову благодарность за его работу и подчеркнул, что у региона есть ряд вопросов, которые требуют «особого внимания».

«Окружающая среда, развитие здравоохранения, развитие скорой помощи как части системы здравоохранения», — указал Путин, добавив, что главе Башкирии «есть, над чем работать».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прилетел в Уфу, чтобы проститься с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.

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