Проект Транскаспийского газопровода для транспортировки туркменского газа в Европу сталкивается с серьезными препятствиями, сообщается на сайте международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

По информации агентства, зависимость от европейского рынка для Ашхабада может быть проблематичной, учитывая конкуренцию со стороны других поставщиков — в основном, это российский газ и сжиженный природный газ (СПГ).

«Проект будет очень капиталоемким и для его поддержки потребуется большая база постоянных покупателей. Возможно, найти таких покупателей будет трудно, поскольку ЕС активизирует усилия по обезуглероживанию своего энергетического баланса, а цена на углеводород в регионе продолжает расти», — говорится в сообщении Fitch Ratings.

Ранее президент Туркмении Сердар Бердымухамедов называл Москву главным союзником Ашхабада. С Россией удалось нарастить партнерство по всем направлениям двусторонних отношений.