В Минэнерго разрешили транзит 300 тыс. тонн казахской нефти в Германию в первом квартале

Российское Министерство энергетики разрешило транзит 300 тыс. тонн казахской нефти в Германию в первом квартале 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Казтрансойл».

«АО «Казтрансойл» получено подтверждение Министерством энергетики Российской Федерации на транспортировку в первом квартале 2023 года 300 тыс. тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию», — указано в сообщении.

«Транснефть» получила 29 декабря от казахской стороны заявку на транзит 1,2 млн тонн нефти из Казахстана в Германию.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия поддержит заявку Казахстана на транзит нефти в ФРГ по «Дружбе».

21 декабря казахстанская национальная энергетическая компания «Каймунагаз» заявила о том, что в ближайшее время должна состояться пробная поставка ее нефти в немецкий город Шведт.