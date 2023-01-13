Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минэнерго разрешили транзит 300 тыс. тонн казахской нефти в Германию в первом квартале

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Российское Министерство энергетики разрешило транзит 300 тыс. тонн казахской нефти в Германию в первом квартале 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Казтрансойл».

«АО «Казтрансойл» получено подтверждение Министерством энергетики Российской Федерации на транспортировку в первом квартале 2023 года 300 тыс. тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию», — указано в сообщении.

«Транснефть» получила 29 декабря от казахской стороны заявку на транзит 1,2 млн тонн нефти из Казахстана в Германию.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия поддержит заявку Казахстана на транзит нефти в ФРГ по «Дружбе».

21 декабря казахстанская национальная энергетическая компания «Каймунагаз» заявила о том, что в ближайшее время должна состояться пробная поставка ее нефти в немецкий город Шведт.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть