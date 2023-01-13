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Объемы товарооборота России и Китая выросли на 29,3% по итогам 2022 года

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Kim Kyung Hoon/Reuters

Объем двустороннего товарооборота между Россией и Китаем по итогам прошедших 12 месяцев вырос на 29,3% в годовом выражении. В денежном этот показатель достиг рекордной отметки $190,27 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Главного таможенного управления КНР.

«Торговый оборот России и Китая в 2022 году увеличился в годовом исчислении на 29,3%, до $190,27 млрд, что стало рекордным показателем для двух стран за все время», — говорится в материале.

При этом торговый перевес в данном товарообороте остается за Россией. За прошедший год Москва отправила Пекину продукции на общую сумму $114,15 млрд (+43,4%), а экспорт из КНР увеличился за это время на 12,8% и достиг отметки $76,12 млрд. Однако ближе к концу 2022 года динамика немного замедлилась, уточняется в статье.

«Положительное сальдо России в 2022 году составило $38 млрд, увеличившись по сравнению с 2021 годом более чем в три раза. В минувшем декабре объем торговли двух стран составил $17,8 млрд — примерно на 3% меньше, чем в ноябре», — заключается в заметке.

10 декабря председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич допустил, что объем товарооборота России и Китая может вырасти до $280–300 млрд к 2024 году. Это будет обусловлено переориентацией поставок различных товарных категорий из Европы в Азию и совершенствованием механизмов взаиморасчетов между двумя странами.

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