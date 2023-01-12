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Малайзию и Индонезию возмутил законопроект Евросоюза о пальмовом масле

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Depositphotos

Крупнейшие мировые производители пальмового масла — Малайзия и Индонезия — возмутились новым законопроектом Евросоюза (ЕС) о поставках этого товара на рынки, написало издание Food Ingredients 1st.

В первой половине декабря ЕС одобрил запрет на импорт ряда продуктов, из-за которых вырубают леса. Речь о кофе, какао и пальмовом масле.

Куала-Лумпур и Джакарта посчитали документ необоснованным и портящим торговые отношения с ЕС. «Пальмовое масло считается самым дешевым маслом в мире. Поэтому постоянно лавирующие меры ЕС выглядят как торговый барьер для защиты их собственной продукции. Именно сейчас Всемирной торговой организации следовало бы вмешаться», — выразил мнение министр сырьевых товаров Малайзии Фадилл Юсоф.

По его словам, Малайзия и Индонезия обсуждают вероятность полной остановки экспорта пальмового масла на территорию Евросоюза, если запрет не снимут. В другие страны экспорт останавливать не собираются.

Во второй половине ноября пресс-служба Университета Йорка сообщила, что выращивание масличных пальм может значительно уменьшить биоразнообразие в Африке и Латинской Америке.

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