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В «Укрэнерго» призвали готовиться к пессимистичному сценарию в сфере энергоснабжения

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Depositphotos

Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий призвал жителей Украины готовиться к пессимистичному сценарию в сфере энергоснабжения. Его слова приводит ТАСС.

«Я всегда говорю, что нужно готовиться к пессимистическому сценарию, поэтому, конечно, нужно быть готовыми к такому дискомфорту, таким сложностям в энергоснабжении», — сказал Кудрицкий.

По его словам, в зимний период могут вводиться и плановые, и аварийные отключения, а перебои в энергоснабжении будут еще более длительными.

«Такой пессимистический сценарий предусматривает, что мы, грубо говоря, будем жить в режиме конца ноября — декабря 2022 года», — пояснил глава компании-оператора, добавляя, что события могут начать развиваться так при температуре от -7 до -10 градусов, а также при новых повреждениях энергетических объектов.

Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в настоящее время страна импортирует небольшие объемы электричества из Евросоюза. Кроме того, по словам главы Минэнерго, для предприятий была создана возможность закупать электроэнергию, и это «будет влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках».

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