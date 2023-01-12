Аналитик Самиев объяснил рост закредитованности россиян новогодними тратами

Многие россияне предпочитают покупать подарки к новогодним праздникам за счет кредитных денежных средств. Этот фактор можно считать одной из причин роста уровня закредитованности граждан, приводит слова генерального директора аналитического агентства «БизнесДром» Павла Самиева «Лента.ру».

«Многие люди финансируют новогодние подарки, какие-то бытовые траты, связанные с праздниками, как раз за счет кредитов. Это не обязательно говорит о резком снижении уровня доходов. Конечно, число людей, использующих займы до зарплаты, увеличивается», — заявил Самиев.

Однако, по его словам, это не означает, что в настоящее время российские заемщики находятся в критической ситуации. Вряд ли они перестанут платить по кредитам после окончания новогодних праздников.

«Даже всплеск активности в сфере займов до зарплаты при не очень хороших показателях дохода населения не приведет к критическим сценариям. Да и нельзя сказать, что доходы людей падают стремительно», — заключил Самиев.

10 января РБК со ссылкой на результаты опроса экспертов SuperJob сообщил, что больше половины (61%) россиян посчитали, что кредиты являются прямой дорогой в «долговую яму». Для сравнения, в 2021 году таких было ровно половина опрошенных, а в 2020 году — всего 47%.