РБК: СК возбудил уголовное дело против менеджеров авиакомпании Azur Air

Cледственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении менеджеров крупнейшей российской чартерной авиакомпании Azur Air по подозрению в предоставлении взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в СК.

Отмечается, что фигуранты подозреваются в том, что оформили бывшему начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву путевки в Турцию, стоимость которой оказалась 4,7 млн рублей ниже по сравнению с рыночной.

По словам источника РБК, знакомого с материалами дела, путевки оформила компания «Анекс Туризм» (Anex Tour), имеющая отношение к Azur Air. Так, Костылеву предоставили перелет бизнес-классом в июле 2021 года, проживание в отеле класса «люкс» Lujo Hotel Bodrum. Как отметил источник, этот отель принадлежит Серхату Кочкару, председателю наблюдательного совета Azur Air.

В СК считают, что эти махинации могли сказаться на результатах проверки летной работы Azur Air со стороны «Росавиации», которая выявила достаточно небольшое число нарушений. Azur Air смог получить от «Росавиации» сертификат для открытия центра подготовки персонала в июне 2021 года.

1 октября того же года в Azur Air сменилось руководство: новым генеральным директором был назначен Евгений Королев, занимавший ранее пост директора технического департамента компании.

Сейчас «Анекс Туризм» принадлежит Асеку Ешпулатову, Azur Air — Анне и Людмиле Фукаловым.

В марте прошлого года сообщалось, что российская авиакомпания Azur Air временно приостанавливала пассажирские рейсы за рубеж.