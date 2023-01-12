На Сахалине начались продажи популярной рыбы наваги по 80 рублей за килограмм

На юге Сахалина начались продажи одного из самых популярных видов рыбы на островах – наваги – по низким ценам. Килограмм наваги можно купить за 80-85 рублей. Продажи наваги по цене ниже рыночной поручил запустить губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Об этом пишет газета «МК».

Купить рыбу можно у «Дома торговли» на Сахалине с 10:00 до 16:00.

Ранее ученые назвали «Газете.Ru» самую полезную рыбу. Больше всего незаменимых полиненасыщенных жирных кислот содержится в арктическом гольце — крупной лососевой рыбе, обитающей в районе северного полярного круга.

«Газета.Ru» также сообщала, что некоторые виды рыб могут быть опасны за счет содержания в них ртути и других вредных веществ. Врачи назвали эти виды рыб — дикий морской окунь, кафельник, атлантический большеголов, королевская макрель, рувета, треска, тунец. Также врачи отметили, что существует вероятность заражения глистами и паразитами при употреблении рыбы, именно поэтому она должна предварительно проходить термическую обработку. После посола вероятность инфицирования существует, хотя она существенно меньше.