Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Сахалине начались продажи популярной рыбы наваги по 80 рублей за килограмм

close
100%
Freepik.com

На юге Сахалина начались продажи одного из самых популярных видов рыбы на островах – наваги – по низким ценам. Килограмм наваги можно купить за 80-85 рублей. Продажи наваги по цене ниже рыночной поручил запустить губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Об этом пишет газета «МК».

Купить рыбу можно у «Дома торговли» на Сахалине с 10:00 до 16:00.

Ранее ученые назвали «Газете.Ru» самую полезную рыбу. Больше всего незаменимых полиненасыщенных жирных кислот содержится в арктическом гольце — крупной лососевой рыбе, обитающей в районе северного полярного круга.

«Газета.Ru» также сообщала, что некоторые виды рыб могут быть опасны за счет содержания в них ртути и других вредных веществ. Врачи назвали эти виды рыб — дикий морской окунь, кафельник, атлантический большеголов, королевская макрель, рувета, треска, тунец. Также врачи отметили, что существует вероятность заражения глистами и паразитами при употреблении рыбы, именно поэтому она должна предварительно проходить термическую обработку. После посола вероятность инфицирования существует, хотя она существенно меньше.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть