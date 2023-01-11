В России создадут национальный Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг

Национальный центр компетенций в области халяльной продукции откроют в России на базе Роскачества, сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

В центре собираются заниматься разработкой национальных стандартов халяль, сертификацией и мониторингом качества такой продукции. Кроме того, организация планирует продвигать российскую халяльную продукцию на внутреннем рынке и за границей.

По словам главы Роскачества Максима Протасова, в 2021 году Россия экспортировала в страны Персидского залива халяльной продукции на рекордные $180 млн. Самыми крупными покупателями российской продукции стали Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Протасов также рассказал, что к 2024 российская сторона планирует нарастить объем экспорта халяля в арабские страны до $400 млн, а к 2030 году — до $700 млн.

Согласно данным «Росконгресса», ежегодный мировой оборот продукции халяль превысил $2 трлн. В фонде ожидают, что к 2025 году доля продуктов халяль будет составлять не менее 20% от всей произведенной в мире продукции.

Во второй половине декабря председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов сказал, что халяльные продукты обычно не поднимаются в цене в праздники.