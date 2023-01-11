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Нацбанк Украины призвал международные банки окончательно уйти с рынка РФ

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Национальный банк Украины призвал международные банки реализовать свои заявления и окончательно уйти с российского рынка. Заявление регулятора опубликовано в Telegram-канале.

«Международные банки должны наконец реализовать решительные заявления, сделанные почти год назад, и выйти с рынка [России]», — приводятся в заявлении слова главы украинского Нацбанка Андрея Пышного.

В регуляторе утверждают, что появляющаяся в публичном поле информация о предоставлении банками, которые входят в международные финансовые группы, льготных условий кредитования для участников специальной военной операции РФ на Украине является свидетельство того, что ранее сделанные этими организациями заявления отличаются от фактического положения дел, и они остаются активными участниками российского банковского рынка.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в РФ продолжают работать 75,9% зарубежных компаний.

Согласно докладу ЦСР «Картина иностранного бизнеса: уйти нельзя остаться», из 600 крупнейших иностранных компаний 34% ограничили деятельность в РФ, еще 15% решили покинуть рынок через передачу бизнеса новому собственнику, а 7% заявили о полном уходе без продажи бизнеса.

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