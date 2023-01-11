Bloomberg: профсоюзы пригрозили забастовками в ответ на «жестокую» пенсионную реформу Макрона

Правительство Франции во главе с Эммануэлем Макроном представило план проведения пенсионной реформы в стране, согласно которому предельный возраст ухода на пенсию должен повысить с нынешних 62 до 64 лет к 2030 году. Это инициатива уже вызвала недовольство у представителей местных профсоюзов и в дальнейшем может привести к массовым забастовкам, сообщает агентство Bloomberg.

«Правительство Эммануэля Макрона представило план постепенного повышения минимального пенсионного возраста во Франции до 64 лет к 2030 году с 62, что вызвало гнев среди профсоюзов, которые немедленно призвали к забастовкам в знак протеста против реформы», — говорится в материале.

При этом по словам главы профсоюза CFDT Лорана Бергера, пенсионная реформа в ее нынешнем виде является «жестокой» по отношению к гражданам республики. Для повышения предельного возраста выхода на пенсию в настоящее время нет веских причин.

«Пенсионной системе ничто не угрожает, ничто не оправдывает такую жестокую реформу», — заключил Бергер.

10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила об увеличении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Изменения пенсионный системы должны вступить в силу к 2030 году и необходимы для ее сохранения. При этом нововведения должны будут коснуться 2 млн человек, проживающих в республике.