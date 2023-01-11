Объемы выдачи ипотеки в России в декабре побили рекорд за последнее десятилетие

Объем выдачи ипотеки в декабре 2022 года в России достиг рекордного показателя с 2012 года, дойдя до отметки в 701,3 млрд рублей, поднявшись на 47,2% по сравнению с ноябрем. Об этом сообщается в исследовании агентства Frank RG, передает ТАСС.

«Объем выдач ипотечных кредитов составил 701,3 млрд рублей (+47,2% в месячном выражении и +7,8% в годовом). Как ожидалось ранее, это рекордный объем выдач за весь исследуемый период, с января 2012 года», — отметили в публикации.

По данным агентства, в 2022 году было выдано в общей сложности 4,85 трлн рублей в виде кредитов на жилье. При этом такие хорошие показатели сложились из-за сезонного фактора, так как в декабре традиционно покупательская активность находится на высоком уровне. Также спрос подогревали новости о возможной отмене льготной ипотеки.

В исследовании добавили, что ипотека показывает лучшие результаты среди прочих сегментов кредитования в России. Средний размера выдаваемого кредита в декабре также вырос, составив 3,9 млн рублей (+7,4%).

21 декабря РБК со ссылкой на данные рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» писал, что среднемесячный платеж россиян по ипотеке в 2022 году составил 26,8 тыс. рублей, в то время как средняя зарплата по России – 59,91 тыс. рублей. Соответственно, средняя зарплата превысила платеж по жилищному займу в 2,2 раза.