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ЦБ возобновит операции с иностранной валютой на бирже

Банк России возобновит операции с иностранной валютой на бирже с 13 января 2023 года

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Depositphotos

Банк России с 13 января этого года возобновит проведение операций с зарубежной валютой на внутреннем рынке в соответствии с реализацией Минфином России механизма бюджетного правила. Об этом регулятор сообщает в своем Telegram-канале.

Речь идет об операциях в валютной паре «китайский юань-рубль» со сроком расчетов «завтра» на Московской бирже. В ЦБ отметили, что валюта будет покупаться и продаваться на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца, чтобы как можно меньше влиять на валютный курс.

Центробанк действует в рамках порядка, сформулированного министерством финансов. В ведомстве заявили, что валюта будет закупаться при высоких прогнозируемых нефтегазовых доходах страны, а продаваться при низких.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому разрешается осуществлять расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате или взыскании долгов за поставки российского газа.

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