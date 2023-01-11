Bloomberg: Европа сумеет избежать дефицита газа за счет Китая

Европа не только сумела избежать наступления дефицита газа в ушедшем году благодаря помощи Китая, но сохраняет шансы на то, чтобы пройти 2023 год без особых проблем. Это связано с тем, что спрос со стороны КНР на топливо не сможет достичь рекордного уровня. Материал об этом опубликовал Bloomberg.

Второй причиной, по которой Европа сможет избежать дефицита за счет Китая, стала резкое снятие страной коронавирусных ограничений.

Это повлекло за собой рост спроса на топливо, которые, тем не менее, не сумеет восстановиться до рекордного уровня 2021 года, приводит текст публикации Общественная служба новостей.

Такой прогноз связан с сохранением риска возвращения к жестким ограничениям в условиях очередного роста заболеваемости.