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Onet: железнодорожные компании Польши подняли цены из-за роста стоимости электроэнергии

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Depositphotos

Польские железнодорожные компании подняли цены на проезд на фоне роста стоимости электроэнергии. Об этом сообщает Onet.

С 11 января подорожают билеты на некоторые поезда. За междугородние поезда Intercity придется заплатить на 18% больше, а проезд на электричках подорожает на 10%. При этом большинство людей, которых опросили на Центральном вокзале в Варшаве, заявили о возможной пересадке на другие виды транспорта.

«Я возвращаюсь к поездкам на машине. Иначе получается невыгодно. За один билет не посадишь кого-нибудь еще на коленки, а в автомобиль всегда можно взять дополнительного пассажира», — отметила одна из собеседниц издания.

При этом в компании Intercity заявили, что цены на электроэнергию на бирже выросли более чем на 62%, что лишь приведет к росту счетов за активную энергию в этом году. Получается, стоимость услуг компании также возрастает. При этом последний раз системный рост тарифов был в 2014 году. Кроме того, из-за роста цен на билеты, компания лишь смягчит последствия удорожания ведения бизнеса компании.

9 декабря Interia, ссылаясь на доклад «Бедность в Польше» писал, что в Польше число бедных может резко вырасти в 2023 году из-за последствий энергетического кризиса, так как для большинства жителей расходы на содержание жилья многократно выросли.

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