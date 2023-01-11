Bild: Германии хватит газа на эту зиму даже при экстремально низких температурах

По данным экспертов группы операторов подземных хранилищ газа и водорода Германии Initiative Energien Speichern (Ines), даже в случае полного прекращения поставок российского газа по трубопроводам в Европу и сокращения импорта СПГ, хранилища ФРГ снова могут быть заполнены до зимы 2023/24 года. Об этом сообщает Bild.

По информации Ines, опасность нехватки газа этой зимой была предотвращена, даже при экстремально низких температурах. В организации отмечают, что экономия на потреблении стала фундаментальной для этого прогноза и должна быть сохранена в дальнейшем.

По оценкам экспертов, в январе и феврале объемы газа в немецких хранилищах еще будут сокращаться, однако с апреля операторы смогут вновь пополнять резервуары. Установленный законом целевой показатель к первому ноября этого года — заполненность на 95%.

Ранее стало известно, что в начале 2023 года цены на газ в Европе, на фоне достаточно теплой погоды, опустились до отметки в $780 за тысячу кубометров, что соответствует значениям годичной давности.