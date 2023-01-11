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Coalmint: Индия увеличила импорт коксующегося угля из РФ на 141%

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Аналитическое агентство Coalmint утверждает, что Индия в 2022 году увеличила импорт коксующегося угля из Российской Федерации более чем на 140%. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в 2021 году Индия импортировала из РФ 1,15 млн тонн этого вида продукции, тогда как в 2022 году — уже 2,77 млн тонн. За год импорт коксующегося угля из России в Индию вырос на 141%.

По данным аналитиков, индийские сталелитейные заводы стремятся диверсифицировать закупки коксующегося угля из других государств, таких как Соединенные Штаты, Индонезия и Мозамбик, а также снизить свою зависимость от Австралии.

Ранее по данным специализированной аналитической компании Vortexa стало известно, что за декабрь 2022 года Индия импортировала почти на 25% больше нефти по сравнению с показателями ноября. 

По данным компании, импорт сырой нефти из Российской Федерации в декабре 2022 года был на 24% выше, чем месяцем ранее, при этом ее покупателями в основном выступали частные нефтеперерабатывающие заводы.

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