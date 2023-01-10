Алиев: экспорт газа из Азербайджана в Европу в 2023 году составит 24 млрд кубометров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 2023 году его страна планирует экспортировать 24 млрд куб. м газа. Его слова передает ТАСС.

Как отметил азербайджанский лидер, половина этого объема приходится на европейский рынок. По словам Алиева, в 2021 году Азербайджан поставлял в Европу чуть больше 8 млрд куб. м, а в 2023 году экспорт из страны ожидается на уровне 24 млрд куб. м.

«Поэтому мы становимся уже серьезным игроком на газовом рынке, в том числе на европейском», — подчеркнул президент.

Ранее глава Сербии Александр Вучич заявил, что соединительный газопровод для поставок газа в Сербию из Азербайджана через Болгарию может быть запущен осенью 2023 года. По словам президента, для его страны этот газопровод важен, так как сейчас встают вопросы цены и объемов поставок. Кроме того, Сербию ожидает как сложная осень, так и тяжелая зима.

Министр энергетики Турции Фатих Донмез также заявлял о готовности газовой торговой площадки для рынка Европы. По его словам, Россия, Азербайджан и Иран имеют возможность стать игроками на площадке, предназначенной для европейского рынка.