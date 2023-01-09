Минфин США убрал упоминание о Гуайдо из разрешения по операциям с оппозицией Венесуэлы, передает ТАСС.

Такое решение принято в связи с ликвидацией «временного правительства».

Ранее оппозиция Венесуэлы приняла решение о ликвидации «временного правительства» Хуана Гуайдо и его альтернативного кабинета.

В альтернативном государственному органу власти «законодательном собрании» за роспуск «временного правительства» Хуана Гуайдо проголосовали 72 из 104 представителей.

С 2018 года в Венесуэле продолжается политический кризис, связанный с избранием Николаса Мадуро президентом страны — тогда парламент объявил спикера Хуана Гуайдо исполняющим обязанности главы государства. Гуайдо признали в США, ЕС и некоторых странах Латинской Америки.

До этого сенаторы-республиканцы Тед Круз и Марк Рубио заявили, что администрация президента США Джо Байдена проводит политику, которая подрывает «легитимность» лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, несмотря на признание его временным президентом республики со стороны Вашингтона.