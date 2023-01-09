Цены на нефть выросли более чем на 2% на фоне ослабления ограничений в Китае

Цены на нефть в ходе торгов выросли более чем на 2% на фоне ослабления введенных из-за пандемии ограничений в Китае. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мартовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,53%, до 80,56 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 2,87%, до 75,89 доллара.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть 9 января с начала торгов показали рост.

С начала декабря 2022 года китайские власти стали постепенно ослаблять коронавирусные ограничения, которые в течение трех лет были одними из самых строгих в мире. На этом фоне нефтяные котировки стали расти, так как появилась надежда на рост спроса на топливо.

6 января агентство Bloomberg со ссылкой на информацию трейдеров писало, что Китай закупает сырую нефть, которую обычно направляют в Европу. По данным агентства, Пекин уже купил 5 млн баррелей преимущественно сырья из Казахстана. Кроме того, китайский нефтетрейдер Unipec приобрел не менее 2 млн баррелей норвежской нефти Johan Sverdrup для погрузки в январе 2023 года.