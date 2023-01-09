Refinitiv: Евросоюз стал крупнейшим в мире покупателем сжиженного природного газа в 2022 году

По итогам 2022 года страны Евросоюза (ЕС) закупили наибольший объем сжиженного природного газа (СПГ), опередив по этому показателю крупнейших потребителей в Азии, включая Японию, Китай и Южную Корею. За прошедшие 12 месяцев европейские страны приобрели в общей сложности 101 млн тонн топлива и нарастили импорт на 58% в сравнении с показателем за 2021 год, сообщает газета Financial Times со ссылкой на статистические данные агентства Refinitiv.

«На фоне резкого сокращения поставок российского трубопроводного газа страны Евросоюза в 2022 году увеличили закупки сжиженного природного газа (СПГ) на 58%, до 101 млн тонн. Это позволило ЕС стать крупнейшим покупателем этого вида топлива, обойдя прежних лидеров — Китай, Японию и Южную Корею», — говорится в материале.

Доля ЕС в мировом импорте СПГ по итогам 2022 года составила 24%, Японии — 17%, Китая — 15%, а Южной Кореи — 11%. Объем закупленного европейскими странами СПГ в прошлом году оказался эквивалентен 137 млрд кубометрам природного газа. Этот показатель сопоставим с объемами поставок российского топлива в регион по итогам 2021 года (около 140 млрд кубов). Однако в связи с международными санкциями Москва резко сократила газовый экспорт в ЕС — в 2022-м объемы поставок составили порядка 60 млрд кубов, уточняется в статье.

11 декабря Bloomberg сообщило, что после введения «потолка» цен на газ из России часть европейских стран стали искать другие источники поставок, а некоторые призвали снизить уровень предельной стоимости топлива ради минимизации воздействия энергокризиса. К числу последних агентство отнесло «группу из 12 стран», при этом не уточнив, о каких именно государствах шла речь.