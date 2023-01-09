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Национальный банк Швейцарии столкнулся в 2022 году с рекордными убытками в размере 132 млрд франков

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Global Look Press

Повышение курса валюты в 2022 году привело Национальный банк Швейцарии (НБШ) к рекордному убытку. Дефицит федерального резерва по итогам прошедших 12 месяцев составил 132 млрд франков, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на статистические данные валютного регулятора республики.

«Повышение курса франка привели к рекордным убыткам Швейцарского национального банка (ШНБ) в прошлом году. Согласно предварительным данным, в 2022 году Федеральный резерв зафиксировал дефицит в размере 132 миллиардов франков. Это самая большая потеря за 115-летнюю историю Центрального банка», — говорится в материале.

Для сравнения, прибыль Центробанка Швейцарии по итогам 2021 года составила 26,3 млрд франков. В тот год федеральное правительство и кантональные власти получили выплаты в размере 6 млрд франков, а акционеры — по 15 франков дивидендов за ценную бумагу.

В 2023 году руководство регулятора намерено отказаться от денежных выплат в связи с негативными финансовыми результатами в 2022-м. До недавнего времени самый большой убыток местного ЦБ аналитики фиксировали в 2015-м, когда потери составили 23 млрд франков, уточняется в заметке.

3 октября руководство еще одного швейцарского банка — Credit Suisse — заявило о финансовых трудностях. Генеральный директор финансовой организации Ульрих Кернер тогда сообщал о наступлении «критического момента». Год назад рыночная капитализация Credit Suisse составляла $22,3 млрд, в настоящее время — всего $10,4 млрд. За последний год акции финансовой организации упали на 56,2%.

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