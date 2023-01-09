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РБК: ЦБ и кабмин работают над новым инструментом для долгосрочных накоплений россиян

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Российские власти могут создать новый финансовый инструмент для долгосрочных накоплений граждан — бескупонные облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники и подтверждение от главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Банк России и правительство Российской Федерации проработают возможность выпуска долгосрочных облигаций федерального займа без промежуточных купонных выплат для формирования долгосрочных накоплений граждан», — отметили в публикации.

В статье указали, что согласно стратегии подобные ОФЗ должны стать частью инструментов, которые должны помочь населению с невысокими доходами получить продукты и услуги финансового рынка. Это, в свою очередь, должно снизить затраты на финансовые услуги и уменьшить неравномерность их распределения.

Эксперты рынка посчитали, что бескупонные ОФЗ могут стать интересным вариантом в плане налогообложения. Учитывая, что по таким бумагам нет купонных выплат, НДФЛ не удерживается. Кроме того, еще одним преимуществом таких бумаг станет более высокая доходность относительно классического депозита.

9 декабря Министерство финансов начало разработку программы долгосрочных сбережений для граждан, благодаря которой они смогут получать дополнительный доход по госвыплатам после достижения пенсионного возраста.

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