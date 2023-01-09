«Известия»: готовые завтраки могут частично исчезнуть из магазинов РФ весной 2023 года

С полок российских магазинов весной этого года могут частично исчезнуть готовые завтраки из хлопьев, мюсли и гранолы. Предупреждение об этом направила ассоциация «Русбренд­» в Минсельхоз, сообщает газета «Известия».

Как напоминает издание, в сентябре Минсельхоз запустил государственную систему контроля «Зерно», с помощью которой отслеживается весь оборот пшеницы, ячменя, бобовых и прочих зерновых, а также товаров из них. В материале отмечается, что на первом этапе к системе подключили аграриев, выращивающих зерно, а с 1 марта этого года к ним должны присоединиться производители готовой продукции, в том числе готовых завтраков из хлопьев, мюсли, гранолы.

В «Русбренде» считают, что такой подход регулятора требует от компаний серьезной перестройки рабочих процессов и обновления могут обернуться негативными последствиями. Среди негативных последствий ассоциация называет перебои при поставках товара в магазины, а также дефицит продукции на полках.

В письме ассоциации Минсельхозу указано, что проблемы появились уже на первом этапе внедрения системы «Зерно». Речь в том числе идет о скорости оформления сопроводительных документов в системе. На каждую партию товара бумаги регистрируют от 40 до 60 минут, при этом на этапе тестирования разработчики заявляли о 5–7 минутах на один документ.

Другой проблемой называют периодическое обновление системы, которое в некоторых случаях занимает от двух до шести часов.

По мнению «Русбренд­а», если в таких условиях с «Зерном» начнут работать производители готовой продукции, то нагрузка серьезно возрастет, а вместе с ней может вырасти и количество проблем. Там добавили, что работа с данной системой «чревата вынужденной остановкой производства и дефицитом товаров, доступных потребителям».

Ранее сообщалось, что в России может увеличиться доля контрафактной продукции на прилавках.