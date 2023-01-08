Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минэнерго Венгрии: в ближайшие два года ЕС не преодолеет зависимость от российского газа

close
100%
Depositphotos

Министр энергетики Венгрии Чаба Лантош заявил в эфире радиостанции Kossuth, что энергетическая ситуация в европейских странах в предстоящие два года будет трудной и Европа не сможет полностью перестать зависеть от поставок российского газа.

Говоря про возможный дефицит 30 млрд кубометров газа в Европейском союзе, он уточнил, что в тех странах ЕС, у которых есть выход к морю, в данный момент «идет сооружение 25 крупных терминалов для приема сжиженного природного газа». Предполагается, что СПГ постепенно заменит газ из России, который поступал по трубопроводу «Северный поток» и продолжает поступать по «Турецкому потоку».

2023–2024 годы будут тяжелыми для европейских государств, но как только терминалы СПГ будут готовы, можно будет говорить о полноценной европейской независимости от российского газа, прогнозирует министр.

Ранее руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что текущая зима с точки зрения снабжения Германии газом спасена.

Мюллер отметил, что с конца декабря прошлого года подземные хранилища газа заполнены более чем на 90%, и это хороший показатель. За весь 2022 год было потрачено на 14% меньше газа, чем в 2021 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть