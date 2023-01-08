Минэнерго Венгрии: в ближайшие два года ЕС не преодолеет зависимость от российского газа

Министр энергетики Венгрии Чаба Лантош заявил в эфире радиостанции Kossuth, что энергетическая ситуация в европейских странах в предстоящие два года будет трудной и Европа не сможет полностью перестать зависеть от поставок российского газа.

Говоря про возможный дефицит 30 млрд кубометров газа в Европейском союзе, он уточнил, что в тех странах ЕС, у которых есть выход к морю, в данный момент «идет сооружение 25 крупных терминалов для приема сжиженного природного газа». Предполагается, что СПГ постепенно заменит газ из России, который поступал по трубопроводу «Северный поток» и продолжает поступать по «Турецкому потоку».

2023–2024 годы будут тяжелыми для европейских государств, но как только терминалы СПГ будут готовы, можно будет говорить о полноценной европейской независимости от российского газа, прогнозирует министр.

Ранее руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что текущая зима с точки зрения снабжения Германии газом спасена.

Мюллер отметил, что с конца декабря прошлого года подземные хранилища газа заполнены более чем на 90%, и это хороший показатель. За весь 2022 год было потрачено на 14% меньше газа, чем в 2021 году.