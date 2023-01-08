Риелторы предрекли скидки на вторичное жилье в России из-за снижения числа покупателей

Вторичное жилье в России в ближайшее время будет продаваться с определенным дисконтом, так как на рынке стало меньше покупателей, а число продавцов выросло. Об этом газете «Известия» заявил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«В краткосрочной перспективе собственники будут продавать квартиры с дисконтом, покупателей на рынке сейчас меньше, чем продавцов, и такая ситуация пока будет сохраняться. В феврале спрос на рынке могут подогреть покупатели с материнским капиталом», — отметил Зайцев.

По его словам, средний размер скидки при продаже жилья на вторичном рынке сейчас находится на уровне 6%. Однако в объявлениях продавцы не хотят снижать цену, надеясь продать жилье по максимально возможной цене.

Он добавил, что наиболее выгодными объектами сейчас являются те, которые продаются срочно. То есть собственникам необходимо быстро продать жилье, чтобы решить проблемы с долгами по кредитам или из-за страхов, что недвижимость продолжит снижаться в цене. В таких ситуациях сидка может доходить до 25%.

18 декабря Зайцев заявил, что после решения президента России Владимира Путина продлить госпрограмму льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8% застройщики перестали увеличивать скидки. К настоящему времени дисконты на объекты недвижимости на внутреннем рынке достигли 25–30%.