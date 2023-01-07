Российских туроператоров уведомили об ужесточении антиковидных мер в Таиланде с 9 января

Некоторые туроператоры в России получили сообщения от принимающих таиландских компаний об ужесточении коронавирусных ограничений с 9 января, официального приказа об ограничениях пока нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на туроператор «Интурист».

Правки по въезду туристов в Таиланд экстренно принял кабинет Министерства здравоохранения страны, указано в представленном компанией сообщении.

Ограничения будут действовать с 01.00 9 января до 16:59 31 января, отмечается в нем.

Согласно этим требованиям, все туристы в возрасте от 18 лет и старше при въезде в страну должны предъявить сертификат о вакцинации, подтверждающий получение двух доз вакцины от COVID-19, вторая доза должна быть сделана не ранее 14 дней до прибытия. При этом сертификаты не имеют срока давности.

Попасть в страну также можно со справкой о выздоровлении от коронавирусной инфекции, полученной не более чем за 180 дней до вылета, или со справкой о медицинском освобождении от вакцинации по состоянию здоровья.

В списке одобренных вакцин есть российские: Sputnik V и Sputnik Light.

Ранее газета Bangkok Post писала, что Таиланд планирует вернуть подтверждение вакцинации от COVID-19 для туристов.