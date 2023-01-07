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«Ъ»: страны Евросоюза удвоили использование газа из подземных хранилищ

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Vasily Fedosenko/Reuters

Европейские подземные газохранилища по состоянию на утро 6 января были заполнены на 83,24%. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Как отмечает издание, накануне хранилища были заполнены на 83,35%.

При сравнении с показателями прошлого года, когда подземные хранилища были заполнены только на 52,12% при отборе в 0,38%, эти данные сигнализируют о росте отбора газа приблизительно вдвое, пишет «Ъ».

В материале издания также указано, что в первые три дня января этого года объем закачанного в газохранилища газа превышал уровень отбора, что происходило на фоне роста выработки ветровой энергии.

Ранее представитель Еврокомиссии Дани Спинант заявлял, что хранилища газа в Евросоюзе заполнены на 83%. По его словам, ситуация в этом году «лучше, чем в среднем в предыдущие годы».

Ранее Gas Infrastructure Europe сообщал, что закачка газа в хранилища Европы в декабре 2022-го стала рекордной с 2011 года.

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