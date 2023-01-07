Минимальная розничная цена игристых вин в России увеличилась почти в полтора раза — до 239 рублей

С 7 января 2023 года стоимость игристых вин повысилась почти в полтора раза — до 239 руб. за 0,75 литра. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий приказ Министерства финансов (Минфина) России.

Для сравнения, с 2021 года минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское) составляла 169 руб. Оптовая стоимость алкогольного напитка находилась на отметке 137 руб., отпускная — на уровне 118 руб. за 0,75 литра. Таким образом минимальные цены повысятся более чем в 1,4 раза, уточняется в заметке.

«Приказ (Минфина — «Газета.Ru») вступает в силу не ранее 10 дней с момента его опубликования. Соответственно, новые цены начинают действовать с 7 января. Срок действия приказа — до 31 декабря 2028 года. Минимальная оптовая цена игристых вин составит 199 руб., отпускная — 166 руб. за 0,75 литра», — говорится в материале.

28 декабря директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что россияне не перестанут употреблять крепкие алкогольные напитки после повышения их минимальной стоимости в 2023 году. Подорожание водки на 20 руб. и коньяка на 37 руб. не приведет к снижению спроса на эти виды алкоголя со стороны граждан.