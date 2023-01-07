Глава McDonald's предупредил о сокращениях персонала в 2023 году

Генеральный директор компании McDonald's Крис Кемпчински предупредил сотрудников о грядущих сокращениях корпоративного персонала. Об этом говорится в письме сотрудникам корпорации, содержание которого приводит телеканал CNN.

Согласно сообщению Кемпчински, некоторые существующие сейчас рабочие места будут передвинуты или ликвидированы. Руководство McDonald's оценит роли и уровни персонала в организации, и после соответствующих обсуждений отдельные проекты будут исключены из приоритетов или полностью остановлены.

Как отмечает глава McDonald's в своем письме, компании необходимо демонстрировать большую эффективность и скорость работы, а также сократить издержки и освободить ресурсы для инвестиций в развитие.

По информации CNN, McDonald's планирует сообщить о планах по персоналу до 3 апреля.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания под управлением ТОО «Food Solutions KZ» прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений поставок. Уточнялось, что рестораны будут открыты под новым названием. Дополнительная информация о сроках открытия будет опубликована позже.