Опрос HeadHunter показал, что 33% компаний сократили количество сотрудников в 2022 году

33% российских компаний зафиксировали сокращение количества сотрудников в 2022 году. Такие результаты показал опрос HeadHunter среди работодателей, написало издание РБК.

В исследовании приняли участие 256 компаний с разной численностью сотрудников — от 50 до более 1 тыс. человек. В основном с сокращением штата столкнулись крупные компании.

Из опроса следует, что для больших компаний в целом 2022 год стал более неудачным, чем для средних и малых предприятий. Три четверти представителей самых крупных организаций ощутили негативное влияние санкций, спецоперации, частичной мобилизации и других событий 2022 года на их бизнес.

Также 46% работодателей сказали, что события 2022 года повлияли на их компанию намного сильнее, чем коронавирус и последовавшие за ним ограничения. Еще 23% полагают, что эффект примерно одинаковый. Для 12% респондентов более значимыми оказались события двухлетней давности.

Накануне пресс-служба американского онлайн-ритейлера Amazon сообщила, что компания сократит более 18 тыс. сотрудников вместо заявленных ранее 10 тыс.