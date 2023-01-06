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Новосибирский кинотеатр показывает «Аватар: Путь воды» в обход санкций США

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20th Century Studios

В микрорайне Новосибирска Родники кинотеатр показывает фильм «Аватар: Путь воды» в обход санкционных ограничений. Об этом сообщает портал NGS.RU.

По информации портала, вторую часть блокбастера Джеймса Кэмерона в Новосибирске показывают только в одном кинотеатре в отдаленном микрорайоне. Но несмотря на это, новосибирцы разобрали все билеты.

Сообщается, что купить билеты онлайн нельзя. Зрителям предлагают покупать билеты на сеансы в порядке живой очереди в кассе кинотеатра, однако на сеансы позже 5 января билетов уже нет.

«Благодаря бесстрашию и отчаянию этого кинотеатра мы посмотрели мировую премьеру. Не хотелось бы, чтобы их прикрыли», — рассказала одна из зрительниц.

Ранее Джеймс Кэмерон отказался от своих слов о том, что «Аватару 2» нужно собрать $2 млрд, чтобы окупиться. По его словам, фильму нужно всего лишь попасть в десятку самых кассовых картин в истории.

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