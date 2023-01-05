«Экономическая правда»: на Украине арестованы активы холдинга «Евротерминал»

Бюро экономической безопасности Украины арестовало активы транспортного холдинга ООО «Евротерминал» на сумму 700 миллионов гривен ($19 миллионов). Об этом сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Бюро экономической безопасности арестовало активы транспортного холдинга, являющегося одним из крупнейших логистических центров на Украине, на 700 миллионов гривен – компания принадлежит россиянам и уклонялась от уплаты налогов. По данным источников ЭП в правоохранительных органах, речь идет о ООО «Евротерминал» в Одессе», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что по результатом обысков детективы БЭБ обнаружили и изъяли документы, свидетельствующие о правонарушениях и подтверждающие гражданство РФ учредителей.

Ранее правительство Украины утвердило указ президента Украины Владимира Зеленского о конфискации российской собственности, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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