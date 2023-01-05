В МВФ назвали преждевременными заявления о преодолении инфляционного кризиса в США

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила в интервью Financial Times, что инфляция в экономике США остается высокой и говорить о преодолении связанного с ней кризиса пока преждевременно.

Она обратила внимание на показатели рынка труда и цены в сфере услуг. Судя по ним, ситуация с инфляцией остается сложной. Также Гопинат порекомендовала ФРС США сохранять политику повышения ключевой ставки.

Кроме того, она высказала мнение, что властям США вряд ли удастся избежать рецессии в этом году.

Ранее данные опроса, проведенного социологической компанией Gallup, показали, что большинство жителей США ожидают сложной ситуации в экономике и внутренней политике в 2023 году.

Около восьми из десяти опрошенных заявили о предстоящих в этом году экономических трудностях с высокими налогами и растущим бюджетным дефицитом. Шесть из десяти респондентов считают, что цены будут расти высокими темпами, а фондовый рынок вновь рухнет. Кроме того, половина жителей США ожидают повышения уровня безработицы.

Говоря о ситуации внутри страны, большинство (90%) опрошенных сказали, что текущий год будет полон политических конфликтов. Помимо этого, 72% ожидают роста преступности, а 56% — многочисленных забастовок профсоюзов.