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Германия нарастила экспорт в Россию в ноябре 2022 года на 12,3%

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Объем экспорта в Россию из Германии увеличился в ноябре 2022 года на 12,3% относительно октября и составил €1,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ.

При этом поставки в Россию в ноябре упали на 52,9%, если сравнивать с аналогичным месяцем 2021 года. За период с января по ноябрь 2022 года продажи европейской страны Москве сократились на 42,2% до €13,9 млрд.

Импорт из России в Германию в ноябре 2022 года сократился на 12,2% по сравнению с октябрем, до €1,6 млрд. А за первые 11 месяцев прошлого года поставки, напротив, выросли на 13,1% до €33,7 млрд,

Во второй половине декабря французская радиостанция Radiofrance сообщила, что, несмотря на введенный Западом запрет на поставку в Россию предметов роскоши, в российских магазинах по-прежнему представлено множество люксовых товаров.

В конце декабря издание РБК, ссылаясь на торговую статистику Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии, написало, что Евросоюз (ЕС) в период с августа по октябрь увеличил поставки вина в Россию на 43%.

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