Bloomberg сообщил о падении экспорта российской нефти до минимума в декабре 2022 года

Экспорт российской нефти в декабре 2022 года упал до минимума с начала года. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на данные о перемещении судов.

Отмечается, что морские поставки сырья из России упали на 117 тыс. баррелей в сутки, до 2,615 млн баррелей в сутки в среднем за четыре недели. Причиной агентство назвало нехватку судов после введенного Евросоюзом (ЕС) эмбарго на морские поставки российского сырья.

Также издание обратило внимание на то, что перевозящие российскую нефть танкеры все реже указывают свой конечный пункт назначения. В декабре такие корабли вывезли 19 млн баррелей российской нефти, что эквивалентно 680 тыс. баррелей в сутки.

В конец декабря газета The Wall Street Journal написала, что за последний месяц 2022 года объем экспорта сырой нефти из России по морю снизился на 22% по сравнению со средним показателем 2022 года.

3 декабря в Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.