Володин пригрозил Германии изъятием активов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что если правительство Германии примет решение об изъятии российских активов для восстановления Украины, то Россия поступит с ФРГ аналогичным образом. Об этом Володин сообщил в своем Telegram-канале.

«Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств», — написал он.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что 2023 год должен стать годом развития, годом общей Победы. По его мнению, необходима более эффективная работа, каждому — «на своем участке», «ради мирного будущего страны и благополучия наших граждан».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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