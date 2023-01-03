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Газ в Европе подешевел до $773 за тысячу кубометров

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Vasily Fedosenko/Reuters

Цены на газ в Европе по завершении торгов снизились на 9% — до $773 за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) в начале торгов составляли $870 за тысячу кубометров (+2,4%). Отмечается, что этот показатель стал ценовым максимумом.

«Минимум был достигнут на закрытии торговой сессии — 773 доллара (–9%)», — пишет агентство.

Динамика цен приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $849,7 за тысячу кубометров.

Накануне биржевые цены на газ в Европе упали ниже $800 за тысячу кубометров, а по итогам торгов они поднялись на 5,9% и достигла отметки в $894,1 за тысячу кубометров.

Согласно прогнозам агентства Bloomberg, введение Евросоюзом предельных цен на газ может повлечь за собой только ухудшение ситуации с энергетическим кризисом. Механизм потолка цен на газ, который согласовали в ЕС, может помочь предотвратить колебания цен. Но из-за этого Европа станет уязвимой, в частности, в вопросе поставок газа и росте конкуренции со стороны азиатских стран, отметили в публикации.

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