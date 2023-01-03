Самолеты Fly Arna начнут летать в «Шереметьево» из Еревана четыре раза в неделю

Армянская авиакомпания Fly Arna запускает прямые рейсы в столичный аэропорт Шереметьево с 21 января. Перевозчик будет летать из международного аэропорта Звартноц в Ереване четыре раза в неделю. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Fly Arna объявляет с 21 января об открытии прямых рейсов в <...> «Шереметьево». <...> Будут выполняться четыре рейса в неделю», — сказано в сообщении.

По словам пресс-секретаря компании Гаяне Антонян, с запуском прямых рейсов клиенты перевозчика смогу путешествовать в Москву удобнее и дешевле.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что самыми популярными у россиян безвизовыми странами стали Турция, Египет и Таиланд. Кроме того, без виз россияне могут поехать в Армению, Грузию, Сербию, Казахстан и другие страны.

До этого исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала об итогах 2022 года в туризме.